В Вильнюсе дорожает парковка на муниципальных стоянках

"Мы постоянно следим за степенью заполненности стоянок, находящихся в ведении JUDU. Согласно указанной методике, когда степень заполненности стоянки достигает 80 проц. и более или 50 проц. и менее, обновляются тарифы (соответственно повышаются или снижаются) поэтапно как указано в методике.

Следовательно, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше водителей могли воспользоваться услугой автостоянки, таким образом стимулируя их парковаться не на улице, а на стоянке (при снижении цены) и при этом не простаивать в очередях на въезды на парковки (при повышении цены). Одним словом, изменение тарифов необходимо для обеспечения управления парковочными местами и повышения удовлетворенности клиентов этой услугой", — пояснил эксперт отдела по трансформации мобильности JUDU Марюс Пакенас.