В Вильнюсе дорожает парковка на муниципальных стоянках

Эти изменения внесены на основании постановления Вильнюсского городского самоуправления от 4 июля 2018 года, которым была утверждена методика расчета стоимости услуг пользования платными автомобильными стоянками муниципального предприятия Susisiekimo paslaugos.
"Мы постоянно следим за степенью заполненности стоянок, находящихся в ведении JUDU. Согласно указанной методике, когда степень заполненности стоянки достигает 80 проц. и более или 50 проц. и менее, обновляются тарифы (соответственно повышаются или снижаются) поэтапно как указано в методике.
Следовательно, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше водителей могли воспользоваться услугой автостоянки, таким образом стимулируя их парковаться не на улице, а на стоянке (при снижении цены) и при этом не простаивать в очередях на въезды на парковки (при повышении цены). Одним словом, изменение тарифов необходимо для обеспечения управления парковочными местами и повышения удовлетворенности клиентов этой услугой", — пояснил эксперт отдела по трансформации мобильности JUDU Марюс Пакенас.
Новые тарифы:
Автостоянка на пр. Гедиминаса: краткосрочная парковка – 1,60 евро/ч., долгосрочная – 260,66/мес.
Автостоянка на ул. Тилто: краткосрочная парковка – 1,60 евро/ч., долгосрочная – 195,50/мес.
Автостоянка на ул. Т. Костюшкос: краткосрочная парковка – 0,90 евро/ч., долгосрочная – 90 /мес.
Автостоянка на ул. Г. Баравико: краткосрочная парковка – 1 евро/ч., долгосрочная – 101 /мес.
Автостоянка на ул. Антакальне: краткосрочная парковка – 1,20 евро/ч., долгосрочная – 74 /мес.