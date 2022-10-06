В Вильнюсе для озеленения будут использовать вьющиеся растения

В рамках "зеленой волны" в течение двух лет в городе вьющиеся растения посадят у многочисленных заборов и стен. Вьющиеся растения уже сейчас растут на ул. Тукстантмячё, Друёс, на набережной в районе Жверинас, на перекрестке ул. Упес и Калварию около храма Св. архангела Рафаила, в Старом городе. В Реформаторском сквере их сажают у специальных каркасов, устраивая уютные беседки. Вьющиеся растения сажают около подземных переходов.

Экологи отмечают, что вьющиеся растения помогают создавать более уютную среду и очищают воздух. В городах вьющиеся растения защищают стены от пачкающих их вандалов.

В этом году осенью вьющиеся растения сажают около заборов школ и детских садов, чтобы защитить территорию от шума и пыли.

В городе сажают девичий виноград пятилисточковый, плющ обыкновенный. Самый популярный вид вьющихся растений в городе - девичий виноград. Это очень неприхотливое и быстрорастущее растение. Плющ растет медленнее, но отличается выносливостью.

Архитектор-эколог Вайва Марозене опровергает мнение будто вьющиеся растения портят стены зданий.

"Воздушные корни не испортят стены. Однако из-за растений бывает больше влажности. Чтобы этого избежать, перед посадкой вьющихся растений надо установить дополнительные деревянные опоры или натянуть сети, за которые они смогут цепляться", – сказала специалист.

Если вьющиеся растения закрывают окна, мешают проникновению света в здание, их надо обрезать.



15 октября состоится осенний субботник, на него приглашают жителей. В этот день в городе будут сажать не только кусты, но и вьющиеся растения. Вьющиеся растения посадят около одной из стен на ул. Жирмуну.