В Вильнюсе четвертые сутки ищут 15-летнего подростка: в четверг организуют поиски на суше

людей, у которых есть моторные лодки с достаточно мощным двигателем, чтобы плыть против течения.

людей, у которых есть сап-борды и которые могут плыть по реке.

людей, которые могут участвовать в поисках на байдарках.

Поиски будут проходить на обозначенном участке суши, вдоль реки, территория будет поделена на сегменты, размеры которых зависят от сложности участка. Сегменты рассчитаны на несколько часов работы, рядом с ними есть места для стоянки или остановки“, – пишут организаторы.

„ПРОСИМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПОИСКАМ НА СУШЕ.

Всех, кто может участвовать, прошу оставлять комментарии или писать мне лично.

Несмотря на плохую погоду в четверг по-прежнему работает полиция, пожарные-спасатели, волонтеры Красного креста и члены Союза стрелков. Реку будут осматривать с помощью дронов“, – сообщается в фейсбуке.

Поиски на воде проводились от моста Шилас до Лаздинайского моста, в среду уже осматривали участок от Белого моста в сторону Григишкес.