В Вильнюсе четвертые сутки ищут 15-летнего подростка: в четверг организуют поиски на суше

В группе „Поиски Матаса“ в фейсбуке сообщается:
„ПРОСИМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПОИСКАМ НА СУШЕ.
Поиски будут проходить на обозначенном участке суши, вдоль реки, территория будет поделена на сегменты, размеры которых зависят от сложности участка. Сегменты рассчитаны на несколько часов работы, рядом с ними есть места для стоянки или остановки“, – пишут организаторы.
Из-за плохой погоды поиски на воде продолжатся в пятницу.
„ПОИСКИ НА ВОДЕ
В четверг погода плохая, поэтому НА ПЯТНИЦУ ищем:
людей, которые могут участвовать в поисках на байдарках.
людей, у которых есть сап-борды и которые могут плыть по реке.
людей, у которых есть моторные лодки с достаточно мощным двигателем, чтобы плыть против течения.
Всех, кто может участвовать, прошу оставлять комментарии или писать мне лично.
Несмотря на плохую погоду в четверг по-прежнему работает полиция, пожарные-спасатели, волонтеры Красного креста и члены Союза стрелков. Реку будут осматривать с помощью дронов“, – сообщается в фейсбуке.
Поиски на воде проводились от моста Шилас до Лаздинайского моста, в среду уже осматривали участок от Белого моста в сторону Григишкес.
„Просьба к жителям города, водителям, у которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 30 сентября 2024 года с 4.20 до 08.00 ч. в Вильнюсе по ул. Антакальнё, Жирмуну, П.Вилейшё, Шило, по мосту Шиласа, пришлите ваши видео на эл. почту dainora.kucauskaite@policija.lt“, – сообщает полиция.
В фейсбуке создана группа „Поиски Матаса“. Здесь представлена дополнительная информация о пропавшем: „Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“.
Подросток пропал в ночь на понедельник, 30 сентября.
На мосту Шилас найден рюкзак подростка с телефоном и другими вещами.
Всех, кто располагает ценной информацией, просьба звонить по номеру 112.