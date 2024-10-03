2024.10.03 10:58

В Вильнюсе четвертые сутки ищут 15-летнего подростка: в четверг организуют поиски на суше

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje dingo 15-metis Matas
Vilniuje dingo 15-metis Matas
ФОТО: Vilniaus policija

В Вильнюсе полиция, пожарные-спасатели, близкие и волонтеры с понедельника ищут пропавшего 15-летнего Матаса. В четверг волонтеры будут проводить поиски на суше.

В группе „Поиски Матаса“ в фейсбуке сообщается:

„ПРОСИМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПОИСКАМ НА СУШЕ.

Поиски будут проходить на обозначенном участке суши, вдоль реки, территория будет поделена на сегменты, размеры которых зависят от сложности участка. Сегменты рассчитаны на несколько часов работы, рядом с ними есть места для стоянки или остановки“, – пишут организаторы.

Из-за плохой погоды поиски на воде продолжатся в пятницу.

ПОИСКИ НА ВОДЕ

В четверг погода плохая, поэтому НА ПЯТНИЦУ ищем:

  • людей, которые могут участвовать в поисках на байдарках.

  • людей, у которых есть сап-борды и которые могут плыть по реке.

  • людей, у которых есть моторные лодки с достаточно мощным двигателем, чтобы плыть против течения.

Всех, кто может участвовать, прошу оставлять комментарии или писать мне лично.

Несмотря на плохую погоду в четверг по-прежнему работает полиция, пожарные-спасатели, волонтеры Красного креста и члены Союза стрелков. Реку будут осматривать с помощью дронов“, – сообщается в фейсбуке.

Поиски на воде проводились от моста Шилас до Лаздинайского моста, в среду уже осматривали участок от Белого моста в сторону Григишкес.

„Просьба к жителям города, водителям, у которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 30 сентября 2024 года с 4.20 до 08.00 ч. в Вильнюсе по ул. Антакальнё, Жирмуну, П.Вилейшё, Шило, по мосту Шиласа, пришлите ваши видео на эл. почту dainora.kucauskaite@policija.lt“, – сообщает полиция.

В фейсбуке создана группа „Поиски Матаса“. Здесь представлена дополнительная информация о пропавшем: „Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“.

Подросток пропал в ночь на понедельник, 30 сентября.

На мосту Шилас найден рюкзак подростка с телефоном и другими вещами.

Всех, кто располагает ценной информацией, просьба звонить по номеру 112.

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