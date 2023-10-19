В Вильнюсе будут действовать два парка Lumina - один в центре города

Нагорный парк – это то место, где будет работать второй парк LUMINA, а первый - в Кайренай, в Ботаническом саду ВУ. Тематика в парках будет разная. В Кайренай ждут инсталляции по мотивам книги Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес", а в Нагорном парке – Замковые войны.

"Добро пожаловать в Вильнюс, в котором звенят шпаги, блестят доспехи и рассказывают удивительные легенды. Отправимся в путешествие в те времена, когда Литвой правил князь Гедиминас, когда Вильнюс стал столицей, а за трон велись яростные бои", – пишут организаторы.

Протяженность тропы, вдоль которой стоят инсталляции - 2 км.

Уникальную художественную инсталляцию для парка создал художник-архитектор Мантас Мазиляускас.

Парк будет открыт с 27 октября до 18 февраля. Цены на билеты зависят от дня недели и посетителя (для взрослых - одна цена, для детей - другая). Билеты действуют только в тот день, когда они были куплены.