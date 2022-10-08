Бесплатно будут собирать и вывозить весь содержащий асбест мусор: шифер, асбестоцементные трубы, изоляционный материал и др. изделия. Соответствующие заявки надо подавать в компанию Vasa или напрямую в муниципалитет.

В заявке должно быть указано, какой именно мусор просят вывезти (шифер, асбестоцементные трубы, изоляционный материал и др.), их количество (в тоннах или квадратных метрах), место, где он находится (адрес) и контактные данные заявителя. Заявления будут переданы компании, которая занимается сбором отходов, компания свяжется с заявителем, уточнит место и время. Услугу будут оказывать семь дней в неделю, включая и выходные дни.

Такой мусор заберут, если он будет лежать отдельно от другого мусора. Жители должны упаковать отходы так, чтобы они не представляли опасности: листы асбеста должны быть сложены на поддоны и обернуты пластиковой пленкой, если речь идет о кусках асбеста, они должны быть в двойных пластиковых мешках, ящиках и сложены на поддоны, другие отходы – обернуты не меньше чем двумя слоями пленки или сложены в стандартную тару на поддонах.

Стоит помнить, что жители, которые планируют обновить здание за счет средств ЕС, не могут претендовать на бесплатный вывоз отходов, содержащих асбест.