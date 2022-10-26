Все асбестосодержащие отходы будут собираться и вывозиться бесплатно: шифер, асбестоцементные трубы, изоляционные материалы и другие асбестосодержащие изделия. Заявления на их вывоз жители Вильнюса должны подавать в администрирующее услугу предприятие Vasa или самоуправление.

В заявлении должны быть указаны сведения об отдаваемых отходах (шифере, асбестоцементных трубах, изоляционных материалах и других асбестосодержащих изделий), их количестве (в тоннах или квадратных метрах), месте нахождения отходов (адресе вывоза) и контактные данные заявителя для оказания услуги. Заявления жителей будут переданы в компанию по сбору и обработке отходов, которая свяжется с жителем по поводу времени и даты вывоза асбестовых отходов. Указанная услуга будет предоставляться во все рабочие дни, а при необходимости – и во все дни недели.

Как говорится в сообщении, компания по обращению с отходами соберет асбестовые отходы бесплатно, если они хранятся отдельно и не смешаны с другими отходами. Жители должны упаковать отходы таким образом, чтобы они не представляли угрозы для общественного здоровья и окружающей среды: листы асбеста должны быть размещены на поддонах (палетах) и обернуты полиэтиленовой упаковочной пленкой; асбестосодержащие отходы и фрагменты этих отходов должны быть помещены в двойные пластиковые мешки, ящики и уложены на поддоны (паллеты), а остальные асбестосодержащие отходы должны быть обернуты пленкой (не менее 2 слоев) или помещены в герметичную тару и уложены на поддоны (паллеты).

Жители, которые планируют получить или уже получили другое финансирование работ по реконструкции зданий, например, средства структурной поддержки ЕС или других фондов и программ, не могут подавать заявления на бесплатный сбор и утилизацию асбестосодержащих отходов.