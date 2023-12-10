В Вильнюсе будет упразднено одно нелегальное кладбище домашних животных

Одно нелегальное кладбище действует около вильнюсской телебашни, в микрорайоне Каролинишкес. Животных там начали хоронить 50 лет назад. Люди просят легализовать это кладбище и поставить ограждение.
Однако, похоже, чиновники не услышали жителей. Кладбище в течение нескольких месяцев будет упразднено.
Об этом рассказала представитель муниципалитета Юдита Науцкувене, заметив, что сейчас в этом месте стоят информационные щиты, людей просят перезахоронить останки своих питомцев.
"Жители должны были перезахоронить животных или убрать памятники до 30 ноября 2023 года. Но никто ничего не делал. Сейчас компания должна привести в порядок верхнюю часть территории", - сказала Науцкувене, подтеврдив, что кладбище сотрут с лица земли.
"Мы уберем только памятники, свечи, ограждения и т.д. Все, что на земле сверху. Точно ничего выкапывать не будем", - заметила специалист.
На вопрос, почему власти не согласились на легализацию кладбища, она ответила: "Я так понимаю, что кладбища должны находиться в легальных местах, не в центре города, не в парке. Было выделено место на ул. Пирклю. Там есть легальное кладбище. Мы предлагаем хоронить своих питомцев там. Люди ведь часто не ездят на могилы, достаточно раз в месяц или в год съездить", - сказала Науцкувене, напомнив, что легальное кладбище бесплатное, нам есть дежурный, который указывает место для захоронения
В Литве за нелегальное захоронение животных грозит штраф до 500 евро.
"Обычно новые могилы появляются после ночи. Хоронят в темное время суток. Не поставишь ведь здесь полицейского. Мы видим, что некоторые могилы заброшены, но появляются новые", - сказала она.
На вопрос, что делают с новыми нелегальными кладбищами она ответила: "В парке Гяровес есть большое место, где хоронят. Просто упраздняют могилы и все".