В Вильнюсе будет упразднено одно нелегальное кладбище домашних животных

Одно нелегальное кладбище действует около вильнюсской телебашни, в микрорайоне Каролинишкес. Животных там начали хоронить 50 лет назад. Люди просят легализовать это кладбище и поставить ограждение.

Однако, похоже, чиновники не услышали жителей. Кладбище в течение нескольких месяцев будет упразднено.

Об этом рассказала представитель муниципалитета Юдита Науцкувене, заметив, что сейчас в этом месте стоят информационные щиты, людей просят перезахоронить останки своих питомцев.

"Жители должны были перезахоронить животных или убрать памятники до 30 ноября 2023 года. Но никто ничего не делал. Сейчас компания должна привести в порядок верхнюю часть территории", - сказала Науцкувене, подтеврдив, что кладбище сотрут с лица земли.

"Мы уберем только памятники, свечи, ограждения и т.д. Все, что на земле сверху. Точно ничего выкапывать не будем", - заметила специалист.