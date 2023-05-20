В Вильнюсе будет шумно: вечером состоится генеральная репетиция Rammstein

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В понедельник в Вильнюсе состоится концерт немецкой рок-группы Rammstein, а подготовка к нему идет почти две недели. По данным портала MadeinVilnius.lt, в субботу на генеральную репетицию приглашены некоторые поклонники группы.
"Rammstein" koncertas /Foto: Jens KochCopyright Jens Koch
"Rammstein" koncertas /Foto: Jens KochCopyright Jens Koch
© Organizatoriai

Слухи о так называемом "втором концерте" ходят уже неделю. На самом деле никакого второго концерта не будет, просто в специальной группе поклонников Rammstein была проведена лотерея, людям, которые получили выигрыш, разрешено присутствовать на генеральной репетиции.

Из соображений безопасности организатор мероприятия не распространяется о планах и распорядке дня группы Rammstein в Вильнюсе. Парк Вингис, в котором состоится концерт, также закрыт.

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Со вторника в спальных районах Литвы слышна громкая музыка из парка Вингис. Причина шума – не установка сцены, а репетиции группы. Это значит, что жители города слышат исполнителей уже со вторника. Лучше всего звук слышен в Науининкае и в Науяместисе.

Концерт Rammstein состоится в понедельник вечером. Все билеты на него уже распроданы. На концерт придут не только литовцы, но и множество иностранцев, поэтому гостиницы в столице заполнены.

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