В Вильнюсе будет ограничено движение в связи с фестивалем военных оркестров

19 августа возможны кратковременные остановки движения транспорта на въезде в Нагорный парк со стороны улицы Т. Костюшки. С 19 августа до 22 часов 25 августа по этой дороге будет запрещено движение автотранспорта (кроме транспорта для мероприятий и транспорта для инвалидов).

С 6 часов 20 августа до 1 часа 25 августа для проведения мероприятия будет зарезервирована парковка возле Нагорного парка.