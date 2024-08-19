2024.08.19 11:57

В Вильнюсе будет ограничено движение в связи с фестивалем военных оркестров

 
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в Вильнюсе пройдет парад военных оркестров НАТО и фестиваль Military Tattoo Lithuania 2024
в Вильнюсе пройдет парад военных оркестров НАТО и фестиваль Military Tattoo Lithuania 2024
ФОТО: Dainius Labutis | DELFI / Dainius Labutis

Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что 24 августа в Вильнюсе пройдет парад военных оркестров НАТО и фестиваль Military Tattoo Lithuania 2024. Во время мероприятия и подготовки к нему будут ограничения в движении транспорта, сообщает портал madeinvilnius.

19 августа возможны кратковременные остановки движения транспорта на въезде в Нагорный парк со стороны улицы Т. Костюшки. С 19 августа до 22 часов 25 августа по этой дороге будет запрещено движение автотранспорта (кроме транспорта для мероприятий и транспорта для инвалидов).

С 6 часов 20 августа до 1 часа 25 августа для проведения мероприятия будет зарезервирована парковка возле Нагорного парка.

24 августа с 18.30 до 19.30 состоится парад оркестров стран НАТО и роты почетного караула Литовской армии. Участники парада пройдут от площади Лукишкю по проспекту Гедиминаса, улицам Т. Врублевскиса, Арсенало, Т. Костюшки до Нагорного парка. Во время парада возможны кратковременные остановки движения и отклонения общественного транспорта от запланированного графика.

Мэрия Вильнюса приносит извинения за временные неудобства.

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