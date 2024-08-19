В Вильнюсе будет ограничено движение в связи с фестивалем военных оркестров

19 августа возможны кратковременные остановки движения транспорта на въезде в Нагорный парк со стороны улицы Т. Костюшки. С 19 августа до 22 часов 25 августа по этой дороге будет запрещено движение автотранспорта (кроме транспорта для мероприятий и транспорта для инвалидов).
С 6 часов 20 августа до 1 часа 25 августа для проведения мероприятия будет зарезервирована парковка возле Нагорного парка.
24 августа с 18.30 до 19.30 состоится парад оркестров стран НАТО и роты почетного караула Литовской армии. Участники парада пройдут от площади Лукишкю по проспекту Гедиминаса, улицам Т. Врублевскиса, Арсенало, Т. Костюшки до Нагорного парка. Во время парада возможны кратковременные остановки движения и отклонения общественного транспорта от запланированного графика.
Мэрия Вильнюса приносит извинения за временные неудобства.