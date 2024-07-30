В Вильнюсе будет ограничено движение на проспекте Конституции

С 30 июля по 12 августа будет ограничено движение в третьей полосе.
С 12 по 23 августа будет ограничено движение в первой полосе (для общественного транспорта) и во второй полосе.
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Вильнюсский муниципалитет сообщает, что из-за ремонтных работ на проспекте Конституциёс будет ограничено движение около Национальной галереи искусств в направлении ул. Шейминишкю. Работы будут проходить поэтапно, пишет портал madeinvilnius.lt.
С 30 июля по 12 августа будет ограничено движение в третьей полосе.
С 12 по 23 августа будет ограничено движение в первой полосе (для общественного транспорта) и во второй полосе.