2024.07.30 13:32

В Вильнюсе будет ограничено движение на проспекте Конституции

 
ru.DELFI.lt
Konstitucijos prospektas
Konstitucijos prospektas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что из-за ремонтных работ на проспекте Конституциёс будет ограничено движение около Национальной галереи искусств в направлении ул. Шейминишкю. Работы будут проходить поэтапно, пишет портал madeinvilnius.lt.

С 30 июля по 12 августа будет ограничено движение в третьей полосе.

С 12 по 23 августа будет ограничено движение в первой полосе (для общественного транспорта) и во второй полосе.

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