В Вильнюсе будет обновлен радужный пешеходный переход

"Что же, сейчас хорошая новость, традиция продолжается. Переход около ул. Пилимо и в этом году – совсем скоро – заискриться яркими красками! Это больше чем красочная деталь для города. Это продолжение открытого направления Вильнюса и напоминание о том, что повестке прав человека должны уделять еще больше внимания. Поскольку свобода быть собой здесь в Вильнюсе, не может измеряться страхом. Несмотря на то, что вильнюсцы такие разные, все мы должны чувствовать себя в безопасности", – писала Дирмайте