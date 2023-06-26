26 июня 2023 г. 10:30

В Вильнюсе будет обновлен радужный пешеходный переход

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

"Радужный" пешеходный переход в Вильнюсе, на ул. Пилимо будет обновлен. Об этом сообщила представитель муниципалитета Ева Дирмайте.

Политик в фейсбуке писала, что июнь - месяц Pride month.

"Что же, сейчас хорошая новость, традиция продолжается. Переход около ул. Пилимо и в этом году – совсем скоро – заискриться яркими красками! Это больше чем красочная деталь для города. Это продолжение открытого направления Вильнюса и напоминание о том, что повестке прав человека должны уделять еще больше внимания. Поскольку свобода быть собой здесь в Вильнюсе, не может измеряться страхом. Несмотря на то, что вильнюсцы такие разные, все мы должны чувствовать себя в безопасности", – писала Дирмайте

По ее словам, это может еще раз побудить дискуссию о равенстве.

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