В Вильнюсе будет частично закрыто движение пешеходов и велосипедистов по одному из мостов
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Ukraina palaikantys užrašai ant Geležinio vilko tilto
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Вильнюсский муниципалитет информирует, что во время ремонта моста Гележинё Вилко с 3 июня до 31 июля будет закрыто движение пешеходов и велосипедистов по восточной стороне, а с 1 августа до 30 сентября – западная его часть, пишет портал madeinvilnius.lt.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.
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