В Вильнюсе болеют водители общественного транспорта, возможны опоздания

"В связи с повышением уровня заболевания водителей, возможны отклонения от графиков. С учетом сложившейся ситуации компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения предоставления качественных услуг горожанам и гостям города", – сообщает компания.

Ее представители отмечают, что болеет 1/10 часть водителей.

"На сегодняшний день болеют 138 водителей из 1365. В прошлом году в это время показатель был похожим, тогда болели 125 человек", – указала компания.

Ее представители подчеркивают, что в основном водители болеют простудой и другими заболеваниями, фиксируются лишь "отдельные случаи COVID-19".

Компания отмечает, что пока ситуация стабильна, опоздания незначительные, поэтому вильнюсцы не должны столкнуться с серьезными проблемами.

"Компания готовится к разным сценариям на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому ищет водителей, чтобы гарантировать предоставление услуг жителям", – сказано в комменатрии.