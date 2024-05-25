В Вильнюсе аварийную посадку совершил летевший в Москву самолет

"В 13 ч. на аварийную посадку в Вильнюс был направлен самолет турецкой авиакомпании Corendon. Самолет летел из Антальи в Москву. В Вильнюсском аэропорту его встретили пограничники и сотрудники Службы общественной безопасности, была вызвана скорая. Одного пассажира увезли в больницу. С ним в больницу отправились и пограничники. В самолете было 167 пассажиров, после того как пассажира увезли в больницу, оставшиеся пассажиры в 13:50 ч. вылетели в Москву", – сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Марюс Зеленюс.