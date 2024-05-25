2024.05.25 16:04

В Вильнюсе аварийную посадку совершил летевший в Москву самолет

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
25 мая после обеда в Вильнюсе аварийную посадку совершил летевший в Москву самолет, сообщает портал 15min. Представители Литовских аэропортов информировали журналистов портала, что одного пассажира срочно увезли в больницу, а самолет продолжил свой путь.

Публичные данные полетов информируют, что самолет летел в Москву из Антальи (Турция). Этот маршрут обслуживает авиакомпания Corendon Airlines.

Самолет вылетел из Вильнюса в 13:49 ч. по местному времени, он простоял здесь около часа.

"В 13 ч. на аварийную посадку в Вильнюс был направлен самолет турецкой авиакомпании Corendon. Самолет летел из Антальи в Москву. В Вильнюсском аэропорту его встретили пограничники и сотрудники Службы общественной безопасности, была вызвана скорая. Одного пассажира увезли в больницу. С ним в больницу отправились и пограничники. В самолете было 167 пассажиров, после того как пассажира увезли в больницу, оставшиеся пассажиры в 13:50 ч. вылетели в Москву", – сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии