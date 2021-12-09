В Вильнюсе - аукцион в поддержку белорусских политзаключенных и их семей

Литовские художники выставили на аукцион 70 работ.
В аукционе можно принять участие и приобрести работы удаленно или вживую.
"Коллекционеры и ценители искусства смогут выбрать из широкого спектра работ известных художников. Лозунг "За вашу и нашу свободу!" обязывает помочь тем, кто в этом сегодня очень нуждается", – сказала, председатель Союза художников Литвы (одного из инициаторов аукциона) Эгле Ганда Богданене.
После объявления 9 августа прошлого года о том, что Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года, снова победил на президентских выборах, в стране прошли массовые акции протеста.
Оппозиция и Запад не признали выборы свободными и справедливыми, назвав их результаты сфальсифицированными.
Белорусские власти отреагировали на демонстрации оппозиции крайне жесткими мерами: милиция задержала более 35 тыс. протестующих, они подверглись насилию со стороны должностных лиц силовых структур. Ключевые деятели оппозиции были заключены в тюрьмы или вынуждены бежать из страны, у независимых СМИ прошли обыски, а их журналисты арестованы.
Спустя год после непрозрачных президентских выборов и разгона демонстраций более 880 человек остаются в тюрьмах и колониях.
В сообщении Союза художников Литвы подчеркивается, что арестованные белорусы содержатся в особо тяжелых условиях, чтобы сломить их решимость и волю сопротивляться и тем самым запугивать других. Они теряют работу и доход и вместе со своими семьями сталкиваются с различными формами преследований.
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