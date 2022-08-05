В Вильнюсе археологи нашли гроб с позолоченной саблей царского офицера

Эта находка удивила археологов.
"Очень редко удается найти неповрежденную саблю", – сказал археолог Рамунас Шмигелскас.
По его словам, в данном случае удивляют два момента – в XIX веке не было обычая класть в гроб разные вещи, а второе – оцинкованный гроб с орнаментами давно был поврежден, останков в нем не было.
"Есть одна версия – может, во время строительных работ (…) и разорения кладбища просто зацепили гроб, из него высыпались кости, их назад не вернули", – предположил Шмигелскас.
Другая версия – перезахоронение останков покойного.
Неизвестно, ни когда офицера похоронили, ни кем он был.
Найденную саблю передадут в Национальный музей. Археологи надеются, что может быть после того как саблю почистят, найдут инициалы ее владельца.
Всего археологи нашли 12 могил.
Лютеранское кладбище на горе Таурас было основано в начале XIX в. Оно занимало территорию от нынешнего ЗАГСа (был построен на месте часовни) до снесенного Дворца профсоюзов. Кладбище было уничтожено в советское время.
Сейчас в парке около Дворца бракосочетаний проводят работы, оборудуют Лютеранский сад.
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