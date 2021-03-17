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В столице Литвы расширяются масштабы тестирования, сдать тест на коронавирус могут работники всех действующих в Вильнюсе компаний, работники которых напрямую контактируют с другими лицами.
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
© DELFI / Andrius Ufartas

Быстрый тест на антигены можно будет сдать в мобильном пункте на ул. В.Герулайчё, 1. На тестирование надо регистрироваться заранее, заполнив анкету на сайте https://selfreg.myhybridlab.com или позвонив по номеру 1808.

После регистрации человек получит смс-сообщение, в котором указано, когда и куда приехать. Стоит отметить, что это тестирование неактуально для тех, кто переболел COVID-19 и с момента болезни прошло меньше 90 дней, а также для привитых от коронавируса лиц, если с момента вакцинации прошло меньше 90 дней.

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К месту тестирования надо прийти пешком, машину следует оставить на находящейся рядом стоянке. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность и показать сообщение с кодом.

В последнее время это тестирование в Вильнюсе было очень популярным, суточные 500 мест заполнялись очень быстро. Планируется увеличить количество мест до 1000 в день.

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