Быстрый тест на антигены можно будет сдать в мобильном пункте на ул. В.Герулайчё, 1. На тестирование надо регистрироваться заранее, заполнив анкету на сайте https://selfreg.myhybridlab.com или позвонив по номеру 1808.

После регистрации человек получит смс-сообщение, в котором указано, когда и куда приехать. Стоит отметить, что это тестирование неактуально для тех, кто переболел COVID-19 и с момента болезни прошло меньше 90 дней, а также для привитых от коронавируса лиц, если с момента вакцинации прошло меньше 90 дней.

К месту тестирования надо прийти пешком, машину следует оставить на находящейся рядом стоянке. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность и показать сообщение с кодом.

В последнее время это тестирование в Вильнюсе было очень популярным, суточные 500 мест заполнялись очень быстро. Планируется увеличить количество мест до 1000 в день.