Дрессировщик Dog Punk Жана Пенкаускене сказала Delfi, что отравленное мясо с крысиным ядом она обнаружила и около школы для дрессировки в Балтупяй (ул. Калварию, 143). По ее данным, всего на ул. Калварию обнаружено около 200 таких "тефтелей".

По ее словам, отравители "работают" не только в Балтупяй, но и в Фабийонишкес.

О таких находках уже сообщили в полицию.

Baltupiuose rasti užnuodyti mėsos gabalėliai © Asmeninis albumas

Подобную отраву в Фанийонишкес находили и в 2020 году. Тогда "угощение" было найдено на площадке для выгула собак. Одна собака скончалась.

Ветеринарный врач Greitoji žirafa Рита Норкувене подчеркнула, что в случае отравления крысиным ядом, животным всегда нужно постараться как можно скорее оказать помощь.

"Если вы знаете, что у собаки был контакт с ядом – как можно скорее вызовите рвотный рефлекс. Если речь идет о коте, дома это делать не рекомендуется, надо везти животное к врачу. Обращайтесь немедленно, даже если вам удалось вызвать рвоту, например, у собаки дома. Обращайтесь к ветеринару при первых же симптомах, не ждите несколько дней. Самые распространенные симптомы - слабость, вялость, затрудненное дыхание, кашель с кровью или без, светлые или окровавленные десны, легко появляющиеся синяки на коже. Реже в случае отравления крысиным ядом фиксируют рвоту и кровавый понос. Симптомы могут появиться в течение 5 дней со дня отравления, если вовремя не обратиться к врачу, начинается внутреннее кровотечение, которое зачастую приводит к смерти питомца", – сказала врач.