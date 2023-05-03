В Вильнюсе – акция поддержки белорусских журналистов

3 мая в мире отмечают Всемирный день свободы печати.
Литовский союз журналистов напоминает, что за 29 лет режима А.Лукашенко у белорусских журналистов и СМИ никогда не было легких времен.
С 2020 года диктаторский режим практически объявил войну журналистам и СМИ. Сотни обысков, арестов, заблокированных сайтов, запрещенных изданий.
Сейчас в белорусских тюрьмах находятся 33 журналиста. В знак поддержки находящихся за решеткой коллег Белорусская ассоциация журналистов (сейчас она действует в Вильнюсе) вместе с Литовским союзом журналистов начинает марафон солидарности и призывает присоединиться к нему другие организации журналистов в мире.
Эта акция символически началась 3 мая в Вильнюсе, где снимали на видео и фотографировали встречу коллег, журналисты встали так, чтобы получилось слово SOS, и демонстрировали портреты находящихся в тюрьмах коллег.
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