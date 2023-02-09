В Вильнюсе 5-й день ищут пропавшего подростка, обращаются за помощью к каунасцам

"Поиски проходят по осматриваемым сегментам реки разного размера (размеры сегментов зависят от сложности пути). Сегменты подобраны так, чтобы можно было их пройти и вернуться назад в течение нескольких часов, чтобы было где оставить автомобиль или чтобы рядом были остановки", – сказано в специально созданной группе в фесйбуке.

Сообщается, что люди здесь могут узнать, на каком участке поиски еще не начаты и, заполнив форму, могут поехать и начать прочесывать окрестности.

Mykolas Davidonis © Facebook

"Если в силу непредвиденных обстоятельств вы не можете завершить осмотр сегмента – обязательно сообщите координаторам. Если вы осмотрели один сегмент и готовы к осмотру следующего, заполните новую форму. Когда осмотрят все сегменты, попросим регистрироваться на повторный осмотр.

Если появятся какие-то новые детали, новые территории, которые надо осмотреть – мы сразу же дополним информацию и поделимся с вами. Если вы осмотрите места, которые мы не отметили на карте, предоставьте соответствующую информацию через форму", – сказано в группе поиска.

Отец пропавшего 15-летнего подростка информирует, что если появятся какие-то новости, о них сразу же информируют общество.

"Мы сейчас ориентируемся на те места, где вероятность самая большая. Когда осмотрим все сегменты, попросим регистрироваться заново. На это может потребоваться не один день. Если вы считаете, что стоит осмотреть другие места или повторить поиск на пройденных - делайте это", – писал он.

Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что в среду с помощью лодок и подводных сонаров осмотрели реку Нерис вдоль обоих берегов от Жирмунайского моста до пешеходного моста в парке Вингис, однако юношу не нашли.

Волонтеры ищут пропавшего с помощью донов, полиция привлекала к поиску специально обученную поиску утопленников собаку. Людей, у которых есть металлоискатели, просят провести поиск на том участке, где были найдены вещи Миколаса.

Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис".

В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке.

Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке.

Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.