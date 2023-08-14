В Вильнюсе 1200 детей все еще ждут мест в детских садах: самоуправление напоминает об альтернативах

Инспектор по защите прав детей Эдита Жиобене признает, что каждое лето в службу защиты прав детей поступает не менее нескольких десятков жалоб от родителей на прием в ту или иную школу.

«Такого рода жалобы бывают только летом, потому что после этого они уже не имеют смысла. Их не сотни, а десятки. В основном это вопрос типа «Я выбрал несколько школ, и они не дают мне первый выбор». Они обращаются (с вопросами — Elta), «почему мой дом закреплен за другой школой», потому что они хотели бы отправить их именно в эту школу», — отмечает инспектор.