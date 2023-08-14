В Вильнюсе 1200 детей все еще ждут мест в детских садах: самоуправление напоминает об альтернативах

"В настоящее время в столичных детских садах более 700 вакантных мест: в основном, в Шешкиненском, Лаздынайском, Науйининкайском, Науяместисском и Жирмунайском районах. (…) В соответствии с выбранными приоритетами местные самоуправления не получили достаточное количество мест в детских садах, и в настоящее время в очереди стоят около 1200 детей», — говорит представитель самоуправления Габриелюс Грубинскас в комментарии, отправленном Elta.
Он отмечает, что некоторые дети уже получили место в том или ином детском саду, но родители ждут то учреждение, которое выше в их списке приоритетов, поскольку расположение закрепленного детсада их не устраивает по разным причинам.
«Муниципалитет предлагает бесплатные места в других детских садах, а также предлагается воспользоваться ежемесячной компенсацией, предоставляемой муниципалитетом родителям, отправляющим своих детей в частные детские сады, в размере 120 евро в месяц на одного ребенка. Компенсация предоставляется, если задекларированное место жительства ребенка и хотя бы одного из родителей (опекунов) находится на территории Вильнюсского самоуправления», - называет альтернативы, предлагаемые самоуправлением, Г. Грубинскас.
Он отмечает, что в ближайшие годы в столице должно появиться еще семь учреждений: в Таранде, Веркяй, Пашилайчяй, Пилайте , Калненай и Павильний.
«Новые школы позволят снизить проектную нагрузку на уже существующие учебные заведения», — говорит Г. Грубинскас.
Инспектор по защите прав детей Эдита Жиобене признает, что каждое лето в службу защиты прав детей поступает не менее нескольких десятков жалоб от родителей на прием в ту или иную школу.
«Такого рода жалобы бывают только летом, потому что после этого они уже не имеют смысла. Их не сотни, а десятки. В основном это вопрос типа «Я выбрал несколько школ, и они не дают мне первый выбор». Они обращаются (с вопросами — Elta), «почему мой дом закреплен за другой школой», потому что они хотели бы отправить их именно в эту школу», — отмечает инспектор.