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28 сентября в Вильнюсе, в Науининкай официально открылся центр приема беженцев. В него с понедельника перевозят нелегальных мигрантов с застав и помещений, принадлежащих муниципалитетам.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что в понедельник в Вильнюс привезли первых мигрантов.

"Это 80 человек, из них 32 - дети, 9 - младенцы. Это семьи с детьми", – сказала министр.

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Навицкене сказала, что нелегалам предоставили подходящие условия. Люди сами смогут себе готовить.

Сейчас завершается оборудование медпункта. В нем 2 раза в неделю будут работать врачи.

"О базовых потребностях позаботятся, здесь будут и социальные работники, будут работать 17 человек, они выявят основные базовые потребности, их гарантируют. Дети начнут учиться с 4 октября", – сказала Навицкене.

Позаботятся и о занятости взрослых. В ближайшее время откроется магазин, в котором мигранты смогут покупать продукты (каждому выделяют по 77 евро в месяц).

"Сюда перевезут больше мигрантов, только сейчас идет подготовка помещений, на других этажах требуется реконструкция. Потом еще около 200 человек сюда привезут", – заметила министр.

В Науининкай поселили иракцев (73), сирийцев (5) и Афганцев.

Сюда привезут в основном мигрантов, которые сейчас живут в модульных домиках в Медининкай.

"В основном это семьи с детьми, с младенцами. С младенцами жить в модульном доме неудобно", – сказала Навицкене.

Она рассказала, что с общиной Науининкай велись беседы, безопасность будет обеспечена.

"Я надеюсь, что жители убедятся - решение было правильным", – сказала Навицкене.

Круглосуточно всю территорию будет охранять полиция. Полиция будет в усиленном режиме патрулировать и соседние улицы. Сейчас объявлен конкурс на закупку охранных услуг. С середины октября объект будет охранять частная охранная компания.

На территории лагеря оборудуют освещение, установят видеокамеры.

По данным Соцмина, в столице поселят до 400 мигрантов. Всех мигрантов из палаток должны переселить в помещения до начала октября.

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