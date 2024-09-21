В Вильнюс привезли автономный автобус: выяснилось, когда он выедет на улицы

Во время тестирования проезд на автономном автобусе будет бесплатным.
„Автономный автобус будет курсировать на территории микрорайона Ужупис, от пер. Балтойи до перекрестка ул. Паупио - ул. Аукштайчю. Такой 4-километровый маршрут был выбран по нескольким критериям: состояние инфраструктуры общественного транспорта, количество потенциальных пассажиров, пригодность уличной инфраструктуры, интенсивность движения, наличие электрозарядки и вовлечение общественности. Этот маршрут спланирован таким образом, что жители будут доставлены до ближайших остановок общественного транспорта, где они смогут пересесть и продолжить свой путь“, — рассказывает о выбранном маршруте проекта его руководитель, представитель JUDU Солвейга Станкявичене.
Одновременно в автобусе смогут ездить от 6 до 12 пассажиров. Хотя автобусом смогут пользоваться пассажиры с ограниченными возможностями, велосипеды и самокаты перевозить нельзя будет из-за небольшой вместимости автобуса.
В июне представитель компании сообщил BNS, что пилотный проект покажет, смогут ли такие автобусы в будущем постоянно дополнять столичную систему общественного транспорта.
В прошлом году с конца июня до конца сентября три беспилотных автомобиля, разработанные эстонской компанией Clevon, обслуживали клиентов стартапа LastMile в Старом городе, в районах Вильнюса Науяместис и Жверинас. В 2022 году стартап протестировал их в пригороде Вильнюса Бальсяй.
Минтранс с сентября прошлого года упростил согласование технических параметров и маршрутов беспилотных автомобилей, но предусмотрел больше ответственности для производителей беспилотных автомобилей в случае их попадания в дорожно-транспортное происшествие.