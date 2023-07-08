В Вильнюс доставили автомобили для администрации главы США Байдена

Бронированные автомобили доставили на самолетах C-17 Globemaster.
Байден прилетит в Вильнюс на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля.
Влиятельное издание The Economist отмечает, что этот саммит будет историческим, таким же каким было падение берлинской стены.
Сообщается, что после окончания саммита НАТО Байдет в Вильнюсе выступит с речью в Вильнюсском университете.
Мероприятие, на котором выступит Байден, будет бесплатным и открытым для общества. Правда, поскольку количество мест ограничено, впускать будут по принципу - попадет тот, кто придет первым.