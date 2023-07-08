08 июля 2023 г. 20:18

В Вильнюс доставили автомобили для администрации главы США Байдена

 
ru.DELFI.lt
Vilnių pasiekė JAV prezidentui Bidenui ir jo administracijai skirti automobiliai
Vilnių pasiekė JAV prezidentui Bidenui ir jo administracijai skirti automobiliai
ФОТО: Scanpix

Президент США Джо Байден прибудет в Литву 10 июля. В субботу в Вильнюс были доставлены автомобили для его администрации и для самого президента.

Бронированные автомобили доставили на самолетах C-17 Globemaster.

Байден прилетит в Вильнюс на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля.

Влиятельное издание The Economist отмечает, что этот саммит будет историческим, таким же каким было падение берлинской стены.

Сообщается, что после окончания саммита НАТО Байдет в Вильнюсе выступит с речью в Вильнюсском университете.

Мероприятие, на котором выступит Байден, будет бесплатным и открытым для общества. Правда, поскольку количество мест ограничено, впускать будут по принципу - попадет тот, кто придет первым.

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