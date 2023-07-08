В Вильнюс доставили автомобили для администрации главы США Байдена

Бронированные автомобили доставили на самолетах C-17 Globemaster.

Байден прилетит в Вильнюс на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля.

Влиятельное издание The Economist отмечает, что этот саммит будет историческим, таким же каким было падение берлинской стены.

Сообщается, что после окончания саммита НАТО Байдет в Вильнюсе выступит с речью в Вильнюсском университете.