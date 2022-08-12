В Вилкавишкском районе в поле рядом с коровами пасся зубр

Мужчина, сфотографировавший зубра в Вилкавишкском районе, сказал, что зубр около получаса пасся в компании коров. Потом он удалился.

Мужчина подъехал к зубру на тракторе, животное не убежало. Витаутас не знает, откуда пришел зубр. Раньше его здесь не видели.

"Здесь мы видели это величественное животное впервые. Никогда прежде не доводилось видеть дикого зубра в природе. Это красивый и величественный зверь", – сказал собеседник. Поле, на котором пасутся коровы, находится в 2-3 км от дома Витаутаса.

Заместитель егеря Вилкавишкского района Таутвидас Гримайла сказал, что местные охотники видели зимой зубра, приходившего к кормушкам. Возможно, с коробами пасся тот же зубр.

Гримайла заметил, что обычно зубры живут стадами. Возможно, этот отбился от стада и один оказался в Вилкавишкском районе.

Он заметил, что зубр мог прийти как из Пашиляйского зубровника, так и из Польши, но точных данных нет.

Гримайла предупредил, что не стоит приближаться к диким животным: "Они непредсказуемы, поэтому лучше наблюдать за ними издалека".