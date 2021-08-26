В Виденяй между депутатом парламента Литвы и мигрантами произошел конфликт

Мигрантам предлагают бесплатные билеты назад и 300 евро на дополнительные расходы. Однако такое предложение мигрантам не понравилось, разгорелся конфликт.

Кащюнас пытался объяснить нелегалам, что пока никто из мигрантов не получил политическое убежище в Литве, то же самое ждет и мигрантов из лагеря в Виденяй.

Kasčiūnas ir migrantai

Депутат пытался объяснить, что если нелегалы не согласятся вернуться по собственному желанию, их все равно депортируют. Кроме того, их еще ждет суд за незаконное пересечение границы, а за такое правонарушение грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Услышав об этом, некоторые мигранты разозлились, стали заявлять, что их права нарушают. Нелегалы говорили, что было время, когда сами литовцы массово эмигрировали в другие страны.

Кащюнас им на это ответил, что это несравнимые ситуации.

Мигранты также были возмущены, услышав, что еще никто не получил убежище. Они заявили, что их истории должны выслушать, а в связи с услышанным от депутата они намерены обращаться к парламентскому контролеру.

"Вы обязаны рассматривать просьбы об убежище", - кричали возмущенные мигранты.

На это Кащюнас ответил, что все истории выслушают, но повторил, что никто не получит убежище.

"Если вы сейчас не согласитесь вернуться домой, и вам не предоставят статус беженцев, вы отправитесь в тюрьму за незаконное пересечение границы", - сказал он.