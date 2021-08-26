aA
Депутат парламента Литвы, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас 26 августа посетил Виденяй, где пытался говорить с нелегальными мигрантами из Африки и убеждал их вернуться домой.

Мигрантам предлагают бесплатные билеты назад и 300 евро на дополнительные расходы. Однако такое предложение мигрантам не понравилось, разгорелся конфликт.

Кащюнас пытался объяснить нелегалам, что пока никто из мигрантов не получил политическое убежище в Литве, то же самое ждет и мигрантов из лагеря в Виденяй.

Kasčiūnas ir migrantai
Kasčiūnas ir migrantai
Статьи по теме:
В борьбе с нелегальной миграцией полиции Литвы помогут коллеги из Словении  (9)
СОГГ: за минувшие сутки в Литву не пустили более 150 мигрантов  (10)

Депутат пытался объяснить, что если нелегалы не согласятся вернуться по собственному желанию, их все равно депортируют. Кроме того, их еще ждет суд за незаконное пересечение границы, а за такое правонарушение грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Услышав об этом, некоторые мигранты разозлились, стали заявлять, что их права нарушают. Нелегалы говорили, что было время, когда сами литовцы массово эмигрировали в другие страны.

Кащюнас им на это ответил, что это несравнимые ситуации.

В Виденяй между депутатом парламента Литвы и мигрантами произошел конфликт

Мигранты также были возмущены, услышав, что еще никто не получил убежище. Они заявили, что их истории должны выслушать, а в связи с услышанным от депутата они намерены обращаться к парламентскому контролеру.

"Вы обязаны рассматривать просьбы об убежище", - кричали возмущенные мигранты.

На это Кащюнас ответил, что все истории выслушают, но повторил, что никто не получит убежище.

"Если вы сейчас не согласитесь вернуться домой, и вам не предоставят статус беженцев, вы отправитесь в тюрьму за незаконное пересечение границы", - сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МВД просит нелегалов потерпеть, поскольку некоторые жители Литвы живут еще хуже (39)

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что 14...

Министр: из Литвы в страны происхождения отправлено 14 нелегальных мигрантов

Из Литвы в страны происхождения отправлено 14...

НАТО отправляет в Литву Группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами (19)

Главный политический орган НАТО - Североатлантический...

TOP новостей

В Виденяй между депутатом парламента Литвы и мигрантами произошел конфликт (41)

Депутат парламента Литвы , председатель...

В Литве говорят о повышении пенсий: через несколько лет средняя пенсия может достигнуть 565 евро (164)

В 2024 году средняя пенсия у людей с необходимым стажем...

Ипотека для самозанятых – труднодостижимая мечта

Самозанятым в Литве нелегко получить ипотечный...

"Delfi. Главное": готовимся к школе - что нужно знать ученикам и родителям? (4)

Спустя два карантина новый учебный год в Литве должен...

Спикер парламента Литвы сообщила, где состоится встреча с организаторами маршей (31)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...