2024.05.19 13:47

В Веркяйском парке в Вильнюсе археологи обнаружили захоронения XIII-XIV веков

 
ru.DELFI.lt
Verkiai, 1847 metais
Verkiai, 1847 metais
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Археологи из Центра археологических проектов Antiqua, ведущие раскопки в северо-западной части парка, обнаружили на территории Веркяйской усадьбы в Вильнюсе могилы XIII и XIV веков, сообщает Литовский национальный музей.

Захоронение этого периода было обнаружено в 2008 году, но для того, чтобы более точно определить границы захоронения и его датировку, весной этого года археологические исследования были расширены. Археологические исследования проводились под руководством археолога Робертаса Жуковскиса по заказу Дирекции Павильнисского и Веркяйского регионального парка. Находки будут сохранены и отреставрированы в Реставрационном центре Литовского национального музея.

Веркяйская усадьба расположена на окраине Вильнюса, одним краем усадьба упирается в реку Нерис, а другим - в Ерузале, Науеи Веркяй и Веркяйский лес. Ансамбль Веркяйской усадьбы состоит из множества сохранившихся зданий и мелких архитектурных деталей. В конце XVIII века на территории усадьбы был разбит парк, состоявший из двух частей - нижней и верхней. Нижний парк не сохранился.

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