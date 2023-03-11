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В Вейшвилском государственном природном резервате в объектив видеокамеры попала семья волков. К семейству снова присоединился альфа-самец.
"Традиционная прогулка волков. Глава семейства присоединился к остальным членам. Примерно две недели он бродил по территории стаи один. Видимо, обходил свои владения. Так бывает, что альфа-самец может покидать семью и какое-то время жить в одиночестве", – рассказали специалисты резервата.
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