"Традиционная прогулка волков. Глава семейства присоединился к остальным членам. Примерно две недели он бродил по территории стаи один. Видимо, обходил свои владения. Так бывает, что альфа-самец может покидать семью и какое-то время жить в одиночестве", – рассказали специалисты резервата.