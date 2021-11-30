Как информировал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, группа мигрантов задержана около 13.30 в 300 метрах от границы.

"Задержано четверо мужчин, четыре женщины, шесть несовершеннолетних. Для оценки состояния и выполнения всех формальностей они доставляются или уже доставлены на ближайшую заставу им. Александраса Бараускаса", – сказал Г. Мишутис.

Он информировал, что двое задержанных представились гражданами Сомали, остальные – гражданами Ирака.

Первым об устроившейся в двух палатках на территории Литвы группе мигрантов сообщил новостной портал Delfi. СОГГЛ не располагает данными о том, что сейчас вблизи границы, на территории Литвы могут находиться другие мигранты с палатками.

По словам Г. Мишутиса, для оценки того, не находится ли жизнь мигрантов в опасности, вызваны медики. Он не мог сказать, будут ли задержанные возвращены на территорию Беларуси, аргументируя тем, что каждый случай оценивается индивидуально.

"Как всегда, их покормят, они согреются, если нужно – отдохнут. Параллельно будут выясняться обстоятельства нарушения границы – спокойно, без спешки, будут взвешены обстоятельства и тогда будут приняты какие-то решения относительно их правового статуса", – сказал представитель СОГГЛ.

Как информировал позже Г. Мишутис, на вопрос, есть ли у мигрантов жалобы на самочувствие, отозвались мать с дочерью - они отправлены в больницу Алитуса, однако более подробной информацией о состоянии их здоровья представитель СОГГЛ не располагает.

"Остальные находятся на заставе, жалоб у них нет, они кушают, согреваются, мы понемногу с ними разговариваем", – сказал он.

В оставшихся на заставе им. Бараускаса модульных домах сейчас проживает в общей сложности 25 мигрантов. По словам Г. Мишутиса, мигрантам обеспечены надлежащие условия.