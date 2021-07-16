В Варене от коронавируса привиты нелегальные мигранты

"Поскольку в Литву идут нелегальные мигранты в связи с чем была объявлена чрезвычайная ситуация, очень важно привлечь все ведомства для обеспечения безопасности, поэтому на этой неделе работники Варенской поликлиники в деревне Виденай тестировали мигрантов на COVID–19.

После получения результатов было решено привить мигрантов от этой болезни. 15 июня были привиты 142 мигранта", – сказано в пресс-релизе.