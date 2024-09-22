В Ужупской Республике появилась ее конституция на прусском языке

Мазиляускас сказал: „Это знак благодарности и памяти о тех, ради кого мы еще существуем и можем творить. Мы пруссы, отрицая миф об уничтожении народа, – своим участием, духом и телом, языком и широкомасштабной культурной деятельностью свидетельствуем, что Пруссия – Жива!“. Поскольку сейчас Прусская земля временно оккупирована и у нас нет возможность иметь современную республику - приглашаем вас, литовцев и латышей, которые духовно близки пруссам, и всех уважаемых гостей приехать на торжественную церемонию открытия конституции Ужупской Республики на прусском языке“.