В Ужуписе состоится фестиваль комбучи

Фестиваль пройдет в третий раз (первый фестиваль посетили больше 3000, а второй - больше 5000 человек). Инициаторы фестиваля владелец магазина Baltic Shamans Мартинас Мошка и основатель агентства Gera gyventi Венте Витейкайте.

По словам Мартинаса, цель фестиваля – популяризация этого полезного и вкусного напитка и развлечений без алкоголя. Мартинас не употребляет алкоголь 9, а Венте - 11 лет.

"На праздниках мы поднимаем бокалы с комбучей", – смеется Витейкайте.

Комбуча – или чайный гриб – в наше время непременный атрибут здорового образа жизни и вообще популярный молодежный напиток.

Предполагается, что этот напиток сначала начали употреблять в Китае. С Востока чайный гриб проник в Россию, а оттуда в Восточную и Западную Европу. Чайный гриб пользовался популярностью в советское время, напиток называли "грибным квасом".

В Литве около 8 лет назад были открыты первые компанию по производству комбучи.

В магазине Baltic Shamans можно купить комбучу 10 производителей.

Фестиваль проводят в середине недели, потому что летом в выходные жители уезжают из города, а вечером в рабочие дни развлечений в городе немного.

На фестивале можно отведать комбучу больше чем 50 видов - на черном, зеленом чае, на основе из иван-чая.

Организаторы фестиваля просят посетителей приносить свои чашки и стаканы (чтобы не использовать одноразовую посуду), можно также за 1 евро взять на прокат многоразовые бокалы CupCup.

Во вторник в 17 ч. можно будет сходить на лекцию "Первая и вторая ферментация" (лектор основатель Kambo Kombucha Гедрюс Липинскас), а в среду в 17 ч. на лекцию "Производство медовой комбучи".

на фестивале можно будет купить чайный гриб.

На фестивале можно будет купить разные закуски, горячие блюда, десерты – все блюда будут только вегетарианскими или веганскими.

Мероприятие бесплатное, будет проходить с 15 до 22 ч.