В условиях чрезвычайной ситуации хотят ограничить число мест приема прошений об убежище

В соответствии с вносимыми поправками к Закону о правовом положении иностранцев, в случае объявления войны, чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации из-за массового наплыва иностранцев прошение о предоставлении убежища можно подать в пунктах пограничного контроля или в транзитных зонах Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), если прибытие в Литву было законным – Департаменту миграции или в находящихся в зарубежных государствах дипломатических представительствах и консульских учреждениях Литвы.

В проекте также предусмотрено, что прошение иностранца о предоставлении убежища, поданное без соблюдения указанного порядка, не принимается. Ему должен быть объяснен порядок подачи прошения.

Исключения будут делаться для относящихся к уязвимым группам иностранцев или с учетом других индивидуальных обстоятельств.

МВД утверждает, что вносит эти поправки в связи с возросшим в последнее время числом нелегальных мигрантов.

Как отмечает министерство, злоупотребляя действующими сейчас процедурами предоставления убежища, недемократические режимы поощряют процессы незаконной миграции, и вполне вероятно, что такая ситуация не является разовой или кратковременной проблемой.

Сейчас в законе предусмотрено, что прошения об убежище принимаются просто на территории Литвы.

Проект в пятницу утвердило правительство, а на следующей неделе он будет внесен в Сейм для принятия в порядке особой срочности.

Реально новый порядок уже применяется на основании подписанного на этой неделе решения министра внутренних дел Агне Билотатйте. В соответствии с ним, лица, которые пересекли границу в неразрешенных местах, не допускаются на территорию страны и направляются на ближайший действующий международный пункт погранконтроля или диппредставительство Литвы.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4000 мигрантов.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена чрезвычайная ситуация. Также принято решение разворачивать незаконно пытающихся пересечь границу лиц, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.