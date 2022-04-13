aA
В деревне Табала (Йонавский район) зафиксирована рысь. Автор фотографий сказал, что хищница пришла во двор усадьбы 31 марта, около 20.30 ч.
Lūšis
Lūšis
© jonavoszinios.lt nuotr.

Рысь провела во дворе около 10 минут, попила воды из пруда и ушла. Мужчина фотографировал животное через окно.

Благодарим читателя (мужчина не захотел назвать свое имя) за предоставленную информацию и фотографии.

Lūšis
Lūšis
© jonavoszinios.lt nuotr.
Статьи по теме:
В дзукийские усадьбы приходят рыси и нападают на кошек и собак
Осмелевшие рыси перепугали жителей села, пришлось ловить животных

Рысь (Lynx lynx) – единственный представитель кошачьих в Литве. В первой половине XX в. рыси в наших лесах практически исчезли. Позже, благодаря охране животных, улучшению ситуации с добычей и сокращению количества волков, популяция рысей стала расти.

Lūšis
Lūšis
© jonavoszinios.lt nuotr.

До 1979 года на рысей даже не охотились, с 2000 г. она занесена в Красную книгу Литвы. Основная причина исчезновения рыси – хозяйственная деятельность людей и другие факторы: вырубка лесов, охота, браконьерство. Из-за вырубки лесов сокращается количество мест пригодных для обитания рыси. Иногда рыси попадают в капканы, расставленные браконьерами для зайцев и косуль.

С 2011 г. в рамках проекта ЕС "Разведение рысей и филинов" в дикую природу в Литве выпустили 6 рысей, выращенных в литовском зоопарке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Житель Аникщай сфотографировал редкого в Литве хищника

Встреча с редкой в Литве рысью - настоящее чудо....

В Литве натуралистам удалось снять на камеру играющую рысь

Работникам литовского Вейшвильского государственного...

Натуралисты сняли в Литве на видео семейство волков

В Каршувской пуще, занимающей территорию 40 000 га,...

TOP новостей

Российская пропаганда перестаралась: отпугивает даже тех, кто прежде ей верил

Россия перестаралась с пропагандой о ситуации в Литве ,...

Специальный эфир Delfi с Аркадием Бабченко

Журналист и писатель Аркадий Бабченко в последнее...

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. ВСУ: штурм Мариуполя российскими войсками продолжается

Война в Украине продолжается уже полтора месяца. Россия...

Брокер рассказала об украинских семьях, которые ищут жилье

В Литву едут беженцы из Украины , а найти арендуемое...

Депутаты обратились к министру в связи с символами на здании Вильнюсского аэропорта

Социал-демократы Эугениюс Сабутис и Кястутис...