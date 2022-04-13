Рысь провела во дворе около 10 минут, попила воды из пруда и ушла. Мужчина фотографировал животное через окно.

Благодарим читателя (мужчина не захотел назвать свое имя) за предоставленную информацию и фотографии.

Lūšis © jonavoszinios.lt nuotr.

Рысь (Lynx lynx) – единственный представитель кошачьих в Литве. В первой половине XX в. рыси в наших лесах практически исчезли. Позже, благодаря охране животных, улучшению ситуации с добычей и сокращению количества волков, популяция рысей стала расти.

Lūšis © jonavoszinios.lt nuotr.

До 1979 года на рысей даже не охотились, с 2000 г. она занесена в Красную книгу Литвы. Основная причина исчезновения рыси – хозяйственная деятельность людей и другие факторы: вырубка лесов, охота, браконьерство. Из-за вырубки лесов сокращается количество мест пригодных для обитания рыси. Иногда рыси попадают в капканы, расставленные браконьерами для зайцев и косуль.

С 2011 г. в рамках проекта ЕС "Разведение рысей и филинов" в дикую природу в Литве выпустили 6 рысей, выращенных в литовском зоопарке.