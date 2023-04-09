В усадьбе поселились барсуки, устраивают нору под домом

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В дровяном сарая, который принадлежит жительнице Литвы Кристине, раньше жили барсуки. Сейчас они туда заглядывают нечасто, поскольку заняты другим делом. Парочка решила выкопать нору под домом женщины. Кристина сняла на видео, как барсуки роют нору и тащат в нее сено, видимо, украденное из дровяного сарая.
Целую неделю барсуки рыли нору, расчищали фундамент, а потом утепляли логово, пишет Кристина. Возможно, в норе вскоре появятся малыши.
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