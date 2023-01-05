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5 января, в 9.30 ч. в Украину увезли третью посылку с генераторами и обогревателями. Это самая большая из высланных до сих пор посылок. В ней 100 обогревателей, больше 50 генераторов, а также лампы на аккумуляторах, накопители электроэнергии и т.д. Во время акции "Сильны вместе" и Литовского национального художественного музея "Согрей Украину" уже собрали 450 000 евро.

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