В Украину готовы отправиться две группы литовских медиков: подготовлены врачи двух специальностей

"Врачи готовы, обучены, инструменты тоже есть. Мы будем готовы к выезду, как только получим добро от Украины", — заявил BNS представитель Минздрава в конце этой недели.

По его словам, точное время отъезда будет зависеть от украинцев.

"При необходимости мы сможем выехать и на следующей неделе", - сказал М. Чюрленис.

Для поездки в Украину сформированы две группы медиков по 12 человек. По словам представителя министерства, одна группа имеет анестезиологический профиль, а другая - травматологический.

Этим людям будут выплачиваться заработная плата, надбавки, суточные, оплачиваться проживание.

"Главное, чему должны были научиться врачи, — это ознакомиться с геополитической обстановкой и тем, что делать, если возникнет хоть малейшая угроза жизни", — сказал представитель Минздрава.

Медики, скорее всего, отправятся в западную Украину, где боевые действия наименее активны.

Кремль вторгся в Украину в конце февраля и начал войну, на что Запад ответил санкциями против России и различной поддержкой Украины, в том числе военной.