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В четверг в Украину были доставлены первые три радара, купленные на пожертвования жителей Литвы в феврале. Как сообщила в "Facebook" организация "Blue/Yellow", три радара дислоцированы в свои оперативные секторы, а остальные готовятся к отправке.
Ukrainiečių kariai Kaune mokosi naudotis radarais.
Ukrainiečių kariai Kaune mokosi naudotis radarais.
© DELFI

"Первые три радара доставлены в Украину и дислоцируются в свои оперативные секторы. Другие радары готовятся к отправке, оформляются документы", - в социальной сети "Facebook" написала организация.

"Из-за чрезвычайно чувствительной ситуации с ПВО в Украине мы пока не можем раскрывать больше информации. Информация будет уточняться", - отметили в посте "Blue/Yellow".

ELTA напоминает, что в феврале в ходе акции "Radarom!" было собрано 14 млн. евро, на которые было закуплено 16 радаров.

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