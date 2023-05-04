"Первые три радара доставлены в Украину и дислоцируются в свои оперативные секторы. Другие радары готовятся к отправке, оформляются документы", - в социальной сети "Facebook" написала организация.

"Из-за чрезвычайно чувствительной ситуации с ПВО в Украине мы пока не можем раскрывать больше информации. Информация будет уточняться", - отметили в посте "Blue/Yellow".

ELTA напоминает, что в феврале в ходе акции "Radarom!" было собрано 14 млн. евро, на которые было закуплено 16 радаров.