В Украину будет доставлено более 15 000 подаренных литовцами аптечек

"Кампания действительно увенчалась успехом. Я очень рада за наш народ", - рассказала Elta инициатор акции Оксана Пашкявичене.

Во ее словам, в Литве было собрано 15 223 аптечки и еще 100 тыс. аптечек для Украины было закуплено в Германии.

"Я, честно говоря, удивлена активностью, участием и желанием людей. Даже сейчас по моему телу пробегает дрожь, когда я думаю о том, что чувствовала во время акции. Аптечки есть, окончательно подсчитаны, подготовлены, сегодня их загружают и везут в Украину", - сообщила в четверг инициатор акции "Миллион аптечек для Украины".

По словам О. Пашкявичене, аптечки будут переданы как в зону боевых действий, так и гражданскому населению.

"Это важная поддержка не только для защитников страны, но и для гражданских. Поэтому аптечки с помощью сообществ и наших партнеров в Украине будут раздаваться целенаправленно", - отметила инициатор акции.