Сообщается, что Янулёнис ездил на белом Mercedes Benz Sprinter Van и почти всегда надевал одну и ту же куртку, которая видна на фото. Известно, что в минувшее воскресенье он находился между Тернополем и Хмельницким.
Янулёнис не ездил в опасные области Украины.
В пятницу выяснилось, что сигнал телефона пропавшего был зафиксирован в Запорожье. Это в 800 км от того места, где он находился в последний раз.
"У нас есть подозрения, что Кипра обокрали или случилось какое-то еще несчастье, может, он находится в больнице, или его арестовала полиция, военные, но все это только подозрения. В зоне, где он был не было ни взрывов, ни стрельбы", – сказано в сообщении.
По данным портала tv3.lt, у литовской полиции нет данных о пропаже Янулёниса, поскольку мужчина пропал в Украине, это подтвердила мать пропавшего Мария. Люди, располагающие информацией о местонахождении Янулёниса могут связаться с ней через Facebook - Мария Янулёнене.
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