В Украине погиб служивший в ВСУ доброволец из Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

В пятницу в Украине погиб солдат-доброволец из Литвы с позывным Milžinas (Великан), сообщает 15min.lt. По данным новостного портала, это литовский военнослужащий Тадас Тумас, 1981 года рождения.

Его смерть 15min.lt подтвердил Сигитас Маляускас, руководитель инструкторской миссии в Украине "Змеиный остров".

Эту новость Elta подтвердил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.


"От имени Системы национальной обороны выражаю соболезнования семье и родственникам солдата", - сказал Elta А. Анушаускас.


"По нашим сведениям, это был солдат-доброволец, который, как и другие добровольцы, подписал контракт с Вооруженными Силами Украины", - сказал он.


О смерти литовца проинформированы как его родственники, так и посольство Литвы в Киеве.
Министр утверждает, что система национальной обороны Литвы, в свою очередь, окажет необходимую помощь семье погибшего, связанную с похоронами солдата.


"Мы со своей стороны, конечно, окажем поддержку по согласованию с семьей и родственниками погибшего во время захоронения погибшего добровольца. Несомненно, этим мы также хотели бы отдать дань уважения человеку, который защитил свободу Украины и одновременно свободу Европы", - отметил А. Анушаускас.


Литовец воевал против российских оккупантов и служил в 92-й бригаде ВСУ.
По данным портала, это первый литовец, погибший в бою в Украине. Ранее сообщалось о нескольких раненых в боях литовских добровольцах.

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