2024.09.28 00:01

В Украине погиб бывший артист Клайпедского музыкального театра

 
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Artemas Kolbasynskis
Artemas Kolbasynskis
ФОТО: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuotr.

Клайпедский государственный музыкальный театр в пятницу вечером сообщил, что на войне в Украине погиб бывший артист театра, украинец Артем Колбасинский. Он защищал независимость своей страны практически с первого дня войны.

„К сожалению, с войны возвращаются не все…“ - пишет Клайпедский государственный музыкальный театр.

На своей странице в Facebook театр писал, что весной 2022 г, вскоре после начала войны в Украине, Колбасинский вернулся на родину, чтобы защищать ее и своих близких. Артист сказал, что если бы он остался спокойно жить в Клайпеде со своей девушкой, потерял бы достоинство и человечность.

„Я должен вернуться в мою страну и защищать ее от оккупантов. Это мой долг перед Родиной, близкими, которые там остались. Но не скрою, это решение было сложным“, – сказал он перед отъездом.

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