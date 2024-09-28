В Украине погиб бывший артист Клайпедского музыкального театра

На своей странице в Facebook театр писал, что весной 2022 г, вскоре после начала войны в Украине, Колбасинский вернулся на родину, чтобы защищать ее и своих близких. Артист сказал, что если бы он остался спокойно жить в Клайпеде со своей девушкой, потерял бы достоинство и человечность.