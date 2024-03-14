В Укмерге появилось первое в Литве образцовое убежище

Муниципалитет Укмергского района указал, что в подвале на площади 35 кв. м оборудовано убежище на 100 человек. В нем установлена модульная мебель из березовой фанеры (30 комплектов). Работы провели ЗАО Likmerė и DUV.
Эти компании с начала войны в Украине осуществляют проект LITUA kartu – производят и посылают в Украину мебель для убежищ: кровати, столы, шкафы, стулья, табуретки, вешалки и т.д. В прошлом году украинцам передано больше 3500 единиц таких изделий.
"Это убежище мы подготовили в рекордно короткий срок – 3 дня. Вся мебель испытана в условиях войны в Украине и усовершенствована с учетом замечаний украинцев. В Украине мы оборудовали 10 таких убежищ", – сказал гендиректор ЗАО Likmerė Миндаугас Касмаускис.
До сих пор в подвале построенной в 1988 г. прогимназии складировали разные ненужные вещи.
"Для убежища мы расчистили и подготовили лишь небольшую часть подвала, общая площадь которого составляет – 414 кв. м. Мы намерены привести в порядок весь подвал. Тогда здесь смогут укрыться 1000 человек – такое количество людей ежедневно бывает в гимназии", – сказал директор прогимназии Дарюс Каплунас.