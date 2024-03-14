В Укмерге появилось первое в Литве образцовое убежище

Муниципалитет Укмергского района указал, что в подвале на площади 35 кв. м оборудовано убежище на 100 человек. В нем установлена модульная мебель из березовой фанеры (30 комплектов). Работы провели ЗАО Likmerė и DUV.

Эти компании с начала войны в Украине осуществляют проект LITUA kartu – производят и посылают в Украину мебель для убежищ: кровати, столы, шкафы, стулья, табуретки, вешалки и т.д. В прошлом году украинцам передано больше 3500 единиц таких изделий.

"Это убежище мы подготовили в рекордно короткий срок – 3 дня. Вся мебель испытана в условиях войны в Украине и усовершенствована с учетом замечаний украинцев. В Украине мы оборудовали 10 таких убежищ", – сказал гендиректор ЗАО Likmerė Миндаугас Касмаускис.

До сих пор в подвале построенной в 1988 г. прогимназии складировали разные ненужные вещи.