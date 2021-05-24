Житель задался вопросом, кто и зачем это сделал, и какова причина смерти животных? Он предполагал, что это может быть результат жестокого обращения с животными.
Глава комиссариата полиции Укмергского района Саулюс Казлаускас информировал, что об этом инциденте в полицию сообщили по номеру 112. На место происшествия выехал экипаж полиции.
"Выяснилось, что кошки были сбиты автомобилем (это подтвердили и эксперты). Вероятно, мертвых животных убрали с проезжей части и положили на видное место. Кто это сделал, выяснить не удалось. Факт жестокого обращения с животными не подтвердился", – сказано в отчете следователя Томаса Зимблиса.
По данным Казлаускаса, мертвых кошек увезли работники ПУ Akeso gyvūnų prieglauda. Работники приюта рассказали, что на телах животных есть следы полученных травм – скорее, всего, они нанесены автомобилем. Животные не были чипированы.
Представитель полиции Аста Крогертене сказала, что такие ДТП, когда под колесами гибнут животные, также должны фиксироваться полицией. Водитель должен сообщать о них по номеру 112. Однако, по ее словам, водители сообщают о таких случаях крайне редко.
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