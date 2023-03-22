В Укмерге малолетний мальчик наводит ужас на детей и их родителей

Один ребенок сидит на полу в подъезде многоквартирного дома, а другой бьет его кулаками и ногами.

Видео прислала читатель портала, которая сказала, что агрессор - тот же мальчик, который избил другого ребенка в лесу на прошлой неделе.

Напомним, что 16 марта Delfi сообщал об избиении малолетнего в Укмерге. Видео с экзекуцией поделились через приложение Snapchat.

На видео видны трое детей, одного из них держат. Видео начинается со слов: "Если будешь с нами в..... на переменах" Затем мальчик начинает руками и ногами бить того, которого держат. Избиваемый кричит, но на его крики не реагируют. После избиения мальчик повторил свою угрозу, после чего избитого ударил тот мальчик, который его держал - ногой по голове. К нему присоединяется и первый агрессор. Тогда избиваемый начинает кричать: "ау, я очень извиняюсь". Но мальчики не реагируют, толкают его на землю.

На видео видно, как потом этого ребенка бьют ногами и руками, а он лежит на земле, стараясь закрыться от ударов. На фоне слышен смех ребенка, который снимает экзекуцию на видео.

На прошлой неделе человек, который прислал видео в редакцию, сказал, что главный агрессор около школы в Укмерге пристает к детям, угрожает ножом, раздает оплеухи и третьеклассникам и четвероклассникам, говорят, что он пытается забирать у детей цепочки.

Близкие пострадавшего поблагодарили Delfi за то, что проблема была предана огласке, но попросили удались видео.

"Он продолжает беспредельничать в Укмерге. Все молчат, ничего не происходит", – жаловалась женщина, приславшая новое видео.

Работники Государственной службы по защите прав детей сказали, что узнали об этом инциденте только от журналистов Delfi.

По словам представителей службы, в среду в Укмерге выехали специалисты. Они должны встретиться с пострадавшими детьми и с родителями агрессора.