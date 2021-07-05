Лебеди отделались легким испугом и не были оштрафованы полицией.
Водители либо останавливались и ждали, пока лебеди освободят полосу движения, либо очень осторожно объезжали данное семейство.
Преодолев половину дороги, лебедята устали и улеглись на асфальт прямо перед машинами. Мама пристроилась рядом, а папа охранял их и отгонял прохожих.
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