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Пятнадцать военных беженцев из Украины планируют трудоустроить в учреждения МВД, сообщили в ведомстве в пятницу.
Vilniaus Migracijos tarnyba
Vilniaus Migracijos tarnyba
© DELFI / Eglė Digrytė

По сообщению министерства, граждане Украины приступят к работе в территориальных подразделениях Департамента миграции - двое будут направлены на работу в Вильнюсское миграционное управление, трое будут трудоустроены в колл-центр Кедайняйского территориального управления.

По состоянию на пятницу в Службе обслуживания Департамента полиции создано десять новых должностей, на которые также планируется прием украинцев.

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