В Тускуленском мемориальном комплексе почтут память жертв геноцида в Руанде

Как сообщил Музей оккупаций и борьбы за свободу, в начале мероприятия будут зажжены свечи и объявлена ​​минута молчания в память жертв геноцида.

С речами выступят руководитель группы международных отношений Министерства иностранных дел д-р Арунас Бубнис, посол Витаутас Пинкус и генеральный директор Центра исследования геноцида и сопротивления Литвы.

После их выступлений участникам будет показан короткометражный документальный фильм "Руанда: от отчаяния к надежде", а руандиец Кресент Джуру, обучающийся в Литве, прочтет стихи.